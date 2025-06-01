Всем на зависть. У архангельской школы №95 появился новый корпус

Ввод в эксплуатацию нового корпуса школы №95 в Архангельске – это наглядная демонстрация реализации Народной программы партии "Единая Россия" в сфере образования. Проект, реализованный в рамках концессионного соглашения и национального проекта «Образование», является значимой инвестицией в будущее Архангельской области, стоимостью 2,4 млрд рублей.



Новый корпус школы №95 создан в рамках комплексного подхода к организации современной и комфортной среды для обучения и всестороннего развития детей. Проект предусматривает не только функциональность здания, но и гармоничное сочетание эстетики пришкольной территории, внутреннего дизайна и тематического оформления рекреаций в соответствии с концепцией «Зелёная школа».



В учебном заведении, построенном по концессионному соглашению с ООО «ПроШкола», созданы все условия для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Научные лаборатории по естествознанию и биологии, кабинеты физики и химии с потолочными системами электроснабжения, современные кабинеты робототехники, актовый зал на 359 мест с профессиональным звуковым и световым оборудованием, а также светодиодным экраном – все это способствует формированию полноценной образовательной среды.

Для поддержания физической активности предусмотрены просторные спортивные залы, а для комфортного пребывания учащихся – современная столовая. Особое внимание уделено созданию доступной среды для всех категорий учащихся, включая лифты для маломобильных групп населения.

В знак уважения к истории учебного заведения на первом этаже школы планируется разместить голографическое изображение Героя Советского Союза Петра Георгиевича Лушева.



"Для динамично развивающейся Майской Горки новая школа станет важным элементом социальной инфраструктуры, обеспечивающим качественное образование для подрастающего поколения. Своих первых учеников она примет уже в этом учебном году", - сообщил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Александр Цыбульский.