Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Михаил Федотов проинспектировал строительство новой школы №2 в Няндоме

В рамках реализации Народной программы партии "Единая Россия" и национального проекта "Образование" в городе Няндома Архангельской области продолжается активное строительство нового здания средней общеобразовательной школы №2.

Депутат Архангельского областного Собрания депутатов Михаил Федотов (фракция "Единая Россия") посетил строительную площадку с целью контроля за ходом работ. В ходе визита депутат отметил профессиональный подход подрядчика и высокие темпы строительства.

В настоящее время в большей части помещений четырехэтажного корпуса ведутся отделочные работы с использованием качественных строительных материалов. Проектом предусмотрено создание современных учебных кабинетов, оснащенных необходимым оборудованием, а также просторных рекреационных зон для отдыха и внеучебной деятельности. 


 "Можно с уверенностью сказать, что для отделочных работ используются строительные материалы очень высокого качества - убедился в этом лично, когда побывал на объекте вместе с главой округа Александром Кононовым, председателем Собрания депутатов Виктором Коноваловым и директором школы Аллой Шелыгиной", - рассказал Михаил Валерьевич.

Отдельное внимание уделяется благоустройству прилегающей территории и строительству спортивного стадиона, что позволит обеспечить благоприятные условия для физического развития обучающихся. 

Ввод в эксплуатацию нового здания школы №2 позволит значительно улучшить образовательную инфраструктуру города и создать благоприятные условия для обучения и воспитания детей.


24 июнь 10:46 | : Политика / Экономика

Главные новости


Канализация и выборы. Когда Вилегодский округ вздохнет полной грудью
Тотем вождя с Пинеги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (312)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20