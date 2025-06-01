Михаил Федотов проинспектировал строительство новой школы №2 в Няндоме

В рамках реализации Народной программы партии "Единая Россия" и национального проекта "Образование" в городе Няндома Архангельской области продолжается активное строительство нового здания средней общеобразовательной школы №2.



Депутат Архангельского областного Собрания депутатов Михаил Федотов (фракция "Единая Россия") посетил строительную площадку с целью контроля за ходом работ. В ходе визита депутат отметил профессиональный подход подрядчика и высокие темпы строительства.



В настоящее время в большей части помещений четырехэтажного корпуса ведутся отделочные работы с использованием качественных строительных материалов. Проектом предусмотрено создание современных учебных кабинетов, оснащенных необходимым оборудованием, а также просторных рекреационных зон для отдыха и внеучебной деятельности.



"Можно с уверенностью сказать, что для отделочных работ используются строительные материалы очень высокого качества - убедился в этом лично, когда побывал на объекте вместе с главой округа Александром Кононовым, председателем Собрания депутатов Виктором Коноваловым и директором школы Аллой Шелыгиной", - рассказал Михаил Валерьевич.





Отдельное внимание уделяется благоустройству прилегающей территории и строительству спортивного стадиона, что позволит обеспечить благоприятные условия для физического развития обучающихся.Ввод в эксплуатацию нового здания школы №2 позволит значительно улучшить образовательную инфраструктуру города и создать благоприятные условия для обучения и воспитания детей.



