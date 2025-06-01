"Единая Россия" модернизирует инфраструктуру Поморья

В Архангельской области продолжается активная работа по реализации мероприятий, предусмотренных Народной программой партии "Единая Россия" в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Приоритетом является модернизация и развитие транспортной инфраструктуры региона, что способствует улучшению качества жизни граждан и экономическому росту.



На текущий момент реализуются следующие ключевые проекты:



- Строительство мостового перехода через реку Ижма (автомобильная дорога Ижма – Лапоминка – Патракеевка). Данный объект имеет стратегическое значение для обеспечения транспортной доступности населенных пунктов и снятия ограничений по грузоподъемности. В настоящее время завершены работы по установке крайних опор, ведутся работы по возведению русловых опор. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2025 года.



- Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры. Учитывая интенсивность движения (8-10 тысяч автомобилей в сутки), своевременное проведение ремонтных работ имеет принципиальное значение для обеспечения безопасности дорожного движения. На сегодняшний день выполнено 35% запланированных работ, включая укрепление откосов и бетонирование.



В ходе реализации проектов осуществляется строгий контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ. Представители профильного комитета Архангельского областного Собрания депутатов регулярно проводят инспекции на объектах, оперативно реагируя на возникающие вопросы.



Партия "Единая Россия" последовательно реализует положения Народной программы, направленные на повышение уровня жизни граждан и социально-экономическое развитие Архангельской области.