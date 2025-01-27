Народная программа "Единой России" работает над дорожной системой Поморья

В рамках реализации народной программы партии «Единая Россия» в Архангельской области ведется активная работа по улучшению дорожной сети, что является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития региона. Первый заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин совершил рабочую поездку по муниципалитетам Приморского округа для контроля за ходом работ.



Одним из ключевых проектов является реконструкция моста через Вождоромку. В настоящее время завершены все подготовительные мероприятия, и подрядная организация в ближайшее время приступит к выполнению основных дорожных работ. Завершение реконструкции запланировано на конец декабря 2026 года. По окончании работ весь участок дороги от Архангельска до Белогорского будет иметь асфальтовое покрытие, что значительно повысит комфорт и безопасность передвижения.



В рамках поездки также были осмотрены другие объекты дорожной инфраструктуры. В частности, на 15-м километре автодороги Архангельск — Мезень в поселке Уйма завершен ремонт, выполненный на месяц раньше установленного срока. Данный участок дороги после аварийно-восстановительных работ уже открыт для движения автотранспорта.



Кроме того, Дмитрий Рожин посетил мост через Лявлю на 33-м километре автодороги Архангельск — Мезень, где в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» проводится капитальный ремонт. На текущий момент техническая готовность объекта составляет около 60 процентов. Работы ведутся в соответствии с графиком. Поставлена задача обеспечить соединение берегов реки к первой неделе июля. Завершение обустройства моста планируется до сентября, а открытие движения для транспорта – в октябре текущего года.



Партия последовательно реализует намеченные планы по развитию дорожной инфраструктуры Архангельской области, обеспечивая повышение качества жизни граждан и создавая благоприятные условия для экономического роста региона.