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Дмитрий Морев проверил ход ремонта улицы Карпогорской

Рассказ от первого лица:

- Сегодня в рабочей поездке встретился с представителями подрядной организации «Севзапдорстрой». Работы ведутся с двух сторон: от пр. Московского и от ул. Октябрят. Дорожники уверены, что в сроки контракта уложатся, и улица будет готова к середине ноября этого года.

 Для южных округов Архангельска Карпогорская имеет стратегическое значение. Здесь уже построены и продолжают возводиться жилые дома, школы, спортивные центры. Население Майской горки растет с каждым годом. С центром города жителей свяжет современная дорога. Ливневка, освещение, тротуар, широкие газоны – всё это мы предусмотрели. 

 Масштабное финансирование удалось получить благодаря губернатору Александру Цыбульскому.

 Контроль за темпами и качеством не ослабляем: этот важный объект должен служить горожанам долго и обеспечивать комфортный проезд!


21 июль 13:11 | : Политика / Экономика

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