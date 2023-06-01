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Александр Цыбульский санкционировал строительство в Архангельске новой дороги

Именно о строительстве дороги, а не о текущем ремонте идет речь, что видно на прилагаемой фотографии.

Планами поделился глава Архангельска Дмитрий Морев:

- Сегодня мы заключили контракт на строительство улицы Карпогорской от ул. Октябрят до Московского проспекта.

 На первом этапе подрядчик ООО «Севзапдорстрой» должен разработать проектную документацию – до 15 декабря. Второй этап – собственно строительство дороги – до 15 ноября 2025 года.

 Задание на проектирование содержит ряд конкретных требований. Число полос движения - две по 3,5 м, тротуары шириной 2,5 м с обеих сторон улицы. Будут обустроены водоотвод, ливневая канализация и линии наружного освещения, установлены 4 светофора, обустроены парковки и автобусные. Гарантия на асфальтовое покрытие увеличена до 7 лет.

 Стоимость этого масштабного строительства – 820 млн. рублей. Солидные, но необходимые, вложения: округ Майская горка стремительно развивается. Именно здесь сейчас возводится большой дом на 314 квартир для переселения горожан из аварийного жилья и открывается школа-гигант №7.

 Полноценная дорога по Карпогорской в комплексе с продлением Московского проспекта – это новое качество жизни для тех, кто ранее переехал в кварталы округа, а также импульс для дальнейшего освоения территорий.

 Большая дорожная стройка стала возможна благодаря личному участию губернатора Александра Цыбульского. Регион получил инфраструктурный бюджетный кредит и направил средства на развитие областной столицы.

24 июль 11:46 | : Политика / Экономика

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