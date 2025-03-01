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При строительстве улицы Карпогорской в Архангельске использован новый метод

Основание дороги из органоминеральной смеси впервые применим при строительстве улицы Карпогорской.

Сегодня в рабочей поездке глава города убедился, что подрядчик «Севзапдорстрой» держит интенсивный темп. На 70% выполнена прокладка ливневой канализации, продолжается замена грунта.

Дмитрий Морев:

- В мае дорожники приступят к устройству основания. Это будет первый для Архангельска опыт использования органоминеральной смеси из щебня, песка и вторичного асфальтобетона с минеральным вяжущим. Преимущества – экономичность, экологичность и надежность.

Создание полноценной асфальтированной дороги даст импульс дальнейшему развитию большого микрорайона в Майской горке, обеспечит транспортную доступность ранее построенных кварталов, самой большой в городе школы № 7 и спорткомплексов. Здесь предусмотрены две полосы проезжей части, широкий тротуар и освещение. Срок сдачи объекта – 15 ноября текущего года.

Стоимость столь масштабного строительства – 870 млн. рублей. Этот важнейший для Архангельска проект стал возможен благодаря личному участию губернатора Поморья Александра Цыбульского. По его поручению региональное правительство направило средства на развитие областного центра.


26 март 13:04 | : Экономика

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