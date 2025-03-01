При строительстве улицы Карпогорской в Архангельске использован новый метод

Основание дороги из органоминеральной смеси впервые применим при строительстве улицы Карпогорской.

Сегодня в рабочей поездке глава города убедился, что подрядчик «Севзапдорстрой» держит интенсивный темп. На 70% выполнена прокладка ливневой канализации, продолжается замена грунта.

Дмитрий Морев:

- В мае дорожники приступят к устройству основания. Это будет первый для Архангельска опыт использования органоминеральной смеси из щебня, песка и вторичного асфальтобетона с минеральным вяжущим. Преимущества – экономичность, экологичность и надежность.

Создание полноценной асфальтированной дороги даст импульс дальнейшему развитию большого микрорайона в Майской горке, обеспечит транспортную доступность ранее построенных кварталов, самой большой в городе школы № 7 и спорткомплексов. Здесь предусмотрены две полосы проезжей части, широкий тротуар и освещение. Срок сдачи объекта – 15 ноября текущего года.

Стоимость столь масштабного строительства – 870 млн. рублей. Этот важнейший для Архангельска проект стал возможен благодаря личному участию губернатора Поморья Александра Цыбульского. По его поручению региональное правительство направило средства на развитие областного центра.



