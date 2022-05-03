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Дмитрий Морев взял на контроль темпы ремонта городских дорог

Глава Архангельска в рабочей поездке встретился с подрядчиком и субподрядчиками, которые занимаются исполнением нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В интересах дорожников – увеличить темпы производства и избежать штрафных санкций.

На улице Серафимовича – плотная жилая застройка, и в этом году здесь восстанавливается давно изношенное покрытие проезжей части. Деревянные тротуары заменят дорожки в асфальтовом исполнении – ремонт предполагает комплексный подход.

Представитель стройконтроля сообщил, что подрядчик с отставанием от графика вышел на объект, поскольку затянул с предыдущими.

- Установлен ежедневный контроль за темпами ремонта дорог. Подрядчику была дана неделя, чтобы продемонстрировать возможность работать в ускоренном режиме. Это условие сохраняет свою силу, иначе мы начнем применять штрафные санкции. Изыскивайте резервы, чтобы и качество, и темпы соответствовали условиям контракта, - обратился к директору ЗАО «АГСУМ» Дмитрий Морев.

Успешно продвигается работа на ул. Шабалина: здесь для выполнения ремонта привлечен субподрядчик «Помордорстрой». Уже уложен нижний слой асфальта проезжей части, обустраиваются заездные карманы. Впереди работа по устройству борта, тротуаров и съездов.

На ул. Вологодской осталось лишь нанести разметку в карманах и поправить знаки. Пробы асфальта подтвердили качество материалов, но страдает эстетика: отсутствие у специалистов «АГСУМа» опыта по укладке монолитного борта видна по его неровности. На других объектах ремонта подход должен быть более тщательным – такую задачу перед дорожниками поставил глава города. За выполнением будет следить и Гордума: в рабочей поездке принял участие депутат Владимир Хотеновский.

15 августа подрядчик пообещал приступить к ремонту еще двух объектов: дорог Гидролизного поселка и ул. Смольный буян.

09 август 11:05 | : Политика

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