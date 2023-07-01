Новая супершкола в Архангельске становится доступной для детей и родителей на авто

На проезде к школе № 7 уложен верхний слой асфальта и оборудуется парковка. Уже 1 сентября у родителей будет возможность привезти детей к зданию новой школы.



Всего организуют три подъездных пути к образовательному учреждению. Первый вариант - через дворы со стороны улицы Галушина. Второй путь - с Московского проспекта. К первому сентября здесь обеспечен проезд к школе, а до конца года появится полноценная дорога с тротуаром и линией освещения.



- В следующем году еще один путь будет построен с ул. Карпогорской. Контракт на строительство улицы Карпогорской от ул. Октябрят до Московского проспекта заключен в июле этого года. До 15 декабря подрядчик разработает проект, а в следующем году приступит непосредственно к строительству, - пояснил глава Архангельска Дмитрий Морев.



Накануне директор школы №7 Илья Иванкин сообщил, что образовательное учреждение получило лицензию. Как и обещали, 1 сентября самая современная школа нашего города откроет двери для детей!