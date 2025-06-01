Все для фронта. В Архангельске живет дядя самых честных правил

Директор медицинского центра "Меридиан" Владимир Кононов отдал медицине 50 лет. Он, как никто другой, знает ценность человеческой жизни. Когда племянник отправился в зону СВО, Владимир Иванович решил помогать нашим в тылу.



На этот раз архангельский врач принёс в Народный фронт семь коробок с перевязочными материалами и ингаляторы для бойцов, которые можно использовать прямо в окопах для лечения заболеваний органов дыхательных путей.



Гуманитарные посылки с медициной коллектив центра собирает "за ленту" не в первый раз. Так наши доктора облегчают жизнь коллег – врачей госпиталей и медсанбатов новых регионов России.



Бинты, повязки, лейкопластыри и коробку ингаляторов общественники доставят нашим защитникам и врачам ДНР до конца лета