"Дантист" увез из Архангельска "за ленту" медицинские препараты

В Народный фронт обратился боец из Архангельска с позывным “Дантист”. Мужчине передали для нужд СВО автомобиль скорой помощи, но он решил не возвращаться “за ленту” порожняком.



Мы выдали военнослужащему тактические аптечки, обезболивающие препараты и тубусы для их герметичной носки, несколько коробок лекарственных средств, одноразовые шприцы и перевязочные материалы.



Для госпиталей новых регионов России “Дантист” забрал одноразовые пелёнки, текстиль, подушки, пледы и другой мягкий инвентарь, памперсы, стерильные перчатки, а также средства гигиены и реабилитации для раненых товарищей.



А для своих сослуживцев наш земляк взял в дорогу пять коробок с провизией. В них несколько десятков продуктовых наборов, соки, сладости, мясные консервы, чай, кофе и кондитерские изделия.



Народный фронт приглашает всех желающих принять участие в сборе средств для бойцов из Архангельской области: pobeda.onf.ru/requiremen.... Присоединяйтесь!