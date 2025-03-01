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"Дантист" увез из Архангельска "за ленту" медицинские препараты

В Народный фронт обратился боец из Архангельска с позывным “Дантист”. Мужчине передали для нужд СВО автомобиль скорой помощи, но он решил не возвращаться “за ленту” порожняком.

Мы выдали военнослужащему тактические аптечки, обезболивающие препараты и тубусы для их герметичной носки, несколько коробок лекарственных средств, одноразовые шприцы и перевязочные материалы.

Для госпиталей новых регионов России “Дантист” забрал одноразовые пелёнки, текстиль, подушки, пледы и другой мягкий инвентарь, памперсы, стерильные перчатки, а также средства гигиены и реабилитации для раненых товарищей.

А для своих сослуживцев наш земляк взял в дорогу пять коробок с провизией. В них несколько десятков продуктовых наборов, соки, сладости, мясные консервы, чай, кофе и кондитерские изделия.

Народный фронт приглашает всех желающих принять участие в сборе средств для бойцов из Архангельской области: pobeda.onf.ru/requiremen.... Присоединяйтесь!

23 март 10:30 | : Политика

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