Народный фронт Архангельской области собирает посылки в зону СВО

Неравнодушные северяне привезли в региональное отделение Народного фронта 45 банок тушёной говядины и свинины, две коробки сладостей, 36 пакетов соков, а также 180 бутилированных прохладительных напитков.



Такая помощь была оказана по решению руководителя одной из местных сетей развлекательных заведений.



Переданные продукты питания войдут в состав общей гуманитарной посылки для бойцов СВО из Архангельской области, защищающих границы населённых пунктов новых регионов России на донецком направлении.



В апреле Народный фронт доставит ребятам не только провизию, вещи, лекарства и средства гигиены, но и тяжёлые грузы: бензогенераторы, кресла-коляски и строительные материалы. Присоединяйтесь к сбору для наших земляков: pobeda.onf.ru/requiremen...