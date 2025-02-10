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Народный фронт Архангельской области собирает посылки в зону СВО

Неравнодушные северяне привезли в региональное отделение Народного фронта 45 банок тушёной говядины и свинины, две коробки сладостей, 36 пакетов соков, а также 180 бутилированных прохладительных напитков.

Такая помощь была оказана по решению руководителя одной из местных сетей развлекательных заведений.

Переданные продукты питания войдут в состав общей гуманитарной посылки для бойцов СВО из Архангельской области, защищающих границы населённых пунктов новых регионов России на донецком направлении.

В апреле Народный фронт доставит ребятам не только провизию, вещи, лекарства и средства гигиены, но и тяжёлые грузы: бензогенераторы, кресла-коляски и строительные материалы. Присоединяйтесь к сбору для наших земляков: pobeda.onf.ru/requiremen...

17 март 10:33 | : Политика

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