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Архангельская "Единая Россия" проводит акцию "Собери ребенка в школу"

Партия окажет адресную помощь в подготовке к началу учебного года детям участников СВО, детям-инвалидам, детям из многодетных и малообеспеченных семей и детям из новых регионов.

Подать заявку на участие в акции можно до 1 сентября — это можно сделать на сайте партии или в региональных исполкомах и общественных приёмных «Единой России».

«Помощь в подготовке к началу нового учебного года для многодетных и малообеспеченных семей, семей в трудной жизненной ситуации не бывает лишней.

Только в прошлом году при активном участии наших депутатов, предпринимателей и жителей регионов поддержку в подготовке ко Дню знаний получили порядка 287 тысяч школьников по всей стране. На базе нашей партии в регионах мы традиционно открываем специальные пункты, где соберём всё необходимое: наборы для учёбы и творчества, школьную форму, рюкзаки, спортинвентарь для последующей передачи детям. Особое внимание в ходе акции уделим детям участников СВО и детям в новых регионах», — акцентировал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«В Архангельской области в данной акции традиционно примут участие депутаты, активные члены и сторонники Партии, представители исполнительной власти, общественники, неравнодушные жители и члены Молодой Гвардии Единой России. Все мы вместе будем формировать канцелярию, наборы школьника, рюкзаки и все, что может пригодиться ребёнку в новом учебном году. Благодаря акции мы оказываем помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также семьям участников спецоперации. Например, в прошлом году более 250 нуждающихся семей из Архангельской области получили поддержку от «Единой России» в рамках всероссийской акции «Собери ребёнка в школу». Из них порядка 40 - семьи участников СВО. В этом году мы продолжим помогать и планируем охватить как можно больше многодетных семей, нуждающихся в данной помощи», - рассказал руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Андрей Кожинов.

Как отметила координатор партпроекта «Новая школа», заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алёна Аршинова, параллельно с акцией «Собери ребёнка в школу» партия проверит готовность школ к 1 сентября.

«В «Родительской приёмке» принимают участие 15-16 тысяч родителей. Вместе с ними мы оценим качество проведённых строительных и ремонтных работ, состояние столовых, школьных территорий и спортплощадок. Наши депутаты также встретятся с родительскими комитетами и учителями, чтобы оказать школам помощь в подготовке к новому учебному году», — рассказала она. 

16 июль 12:58 | : Политика

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