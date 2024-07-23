Единороссы Поморья продолжают традицию помощи школьникам к 1 сентября

Цель акции «Собери ребенка в школу» - помощь в подготовке к учёбе детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также семей участников СВО.

«Мы с семьей, коллегами и единомышленниками каждый год с удовольствием принимаем в ней участие и помочь может каждый желающий житель Архангельской области», - сообщила депутат Госдумы Елена Вторыгина (фракция «Единая Россия»).

Приносить вещи можно до 1 сентября в Штаб общественной поддержки на Поморскую, 5 в Архангельске.

Что необходимо ребятам:

🔸Рюкзаки со школьными принадлежностями

🔸Канцелярские товары

🔸Наборы для творчества

🔸Учебная литература

🔸Школьная, спортивная форма и обувь

🔸Компьютеры, планшеты и другое

🔸Сертификаты