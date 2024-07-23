Единороссы Поморья продолжают традицию помощи школьникам к 1 сентября

Цель акции «Собери ребенка в школу» - помощь в подготовке к учёбе детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также семей участников СВО.
«Мы с семьей, коллегами и единомышленниками каждый год с удовольствием принимаем в ней участие и помочь может каждый желающий житель Архангельской области», - сообщила депутат Госдумы Елена Вторыгина (фракция «Единая Россия»).
Приносить вещи можно до 1 сентября в Штаб общественной поддержки на Поморскую, 5 в Архангельске.
Что необходимо ребятам:
🔸Рюкзаки со школьными принадлежностями
🔸Канцелярские товары
🔸Наборы для творчества
🔸Учебная литература
🔸Школьная, спортивная форма и обувь
🔸Компьютеры, планшеты и другое
🔸Сертификаты