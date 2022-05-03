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Сергей Эммануилов: "Единая Россия" поможет родителям собрать ребенка в школу"

            Ежегодно в рамках акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу» помощь получают дети из малообеспеченных и многодетных семей. В этом году партия распространит акцию на Донбасс и освобождённые территории, сообщила замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова в ходе гуманитарной миссии в ЛНР. Первую партию школьных комплектов — рюкзаки и канцелярские принадлежности — передали детям народной Республики представительницы женского комитета «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии Единой России» на встрече в Краснодоне.

            «До начала нового учебного года остаётся чуть больше месяца. И мы прекрасно понимаем, что для мам и бабушек сейчас очень важной заботой и задачей является подготовка детей к новому учебному году. Нужно всё успеть, найти, купить. А с учётом того, что ситуация в народных республиках сейчас крайне непростая, эта задача усложняется. Поэтому в этом году мы проводим акцию «Собери ребёнка в школу» не только в регионах России, но и на Донбассе. Сегодня вместе с командой «Единой России» и «Молодой Гвардии» мы привезли первую партию школьных принадлежностей и вручаем их первоклашкам», — сказала Дарья Лантратова.

            Как сообщил председатель МГЕР Антон Демидов, молодогвардейцы вместе с московским отделением «Единой России» уже отправили в ДНР три тонны гуманитарного груза — рюкзаки, тетради, фломастеры и ручки, пеналы для первоклассников и детские книги.

            «Сбор помощи в рамках данной акции организован в наших отделениях по всей стране. Желающих помочь очень много. Доставка будет организована каждые две недели вместе с нашими волонтёрами. Отмечу, что большой запрос на помощь детям мы наблюдаем в Мариуполе», — рассказал Антон Демидов.

            Партийная акция проводится ежегодно в рамках партийного проекта «Новая школа». Координатор партпроекта, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова, отметила, что помощь в регионах России ежегодно получают не менее 160 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей.

            «Единая Россия» организует более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. В этом году особое внимание надо уделить детям–вынужденным переселенцам из Донбасса и освобождённых территорий, поддержать, обеспечить нашим традиционным школьным рюкзачком со всеми необходимыми канцтоварами, чтобы они могли пойти в школы 1 сентября вместе с другими ребятами», — подчеркнула Алёна Аршинова.

В Архангельской области на 1 июня числится 11909 многодетных семей, из них 407 семей находятся в тяжелой жизненной ситуации. Малообеспеченных семей на июля зарегистрировано 22531, в которых воспитываются 38249 детей.

«Акция проводится не первый год. По традиции в преддверии Дня знаний Партия совместно с «Молодой Гвардией» как в центре, так и в районах организует сбор школьных принадлежностей. Мы максимально привлекаем к участию депутатов фракции «Единая Россия»,  членов и сторонников партии, социальных партнеров. Размещаем призывы присоединиться к акции всех неравнодушных в социальных сетях. Люди с удовольствием принимают участие, приносят портфели, канцелярские принадлежности. Волонтеры «Единой России» все собранное сформируют в наборы, после чего мы передадим их в социальные учреждения в помощь многодетным и малообеспеченным семьям. Даже обычной семье требуется немало усилий и вложений для подготовки ребенка к учебному году. Это поможет семьям на первых порах учебы. Конечно, учебные принадлежности передадим и семьям беженцев из Украины, ЛНР и ДНР, чтобы поддержать их в нелегкой ситуации»,- рассказал руководитель волонтёрского центра партии «Единая Россия» Сергей Эммануилов.

 

29 июль 08:00 | : Политика

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