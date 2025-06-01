Главы светской и церковной власти Поморья поговорили о насущном

В правительстве Архангельской области состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Обсуждались вопросы развития церковно-государственного взаимодействия.

Митрополит Корнилий от лица священнослужителей и мирян Архангельской митрополии поздравил Александра Витальевича с днем рождения.

Глава региона и митрополит Корнилий отметили высокий уровень конструктивных взаимоотношений Архангельской епархии областного правительства во многих сферах, включая развитие православной культуры, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической памяти и воспитание детей и молодежи.

Архипастырь выразил главе региона глубокую признательность за поддержку церковных инициатив и внимательное отношение к вопросам духовной жизни. Александр Витальевич поблагодарил митрополита Корнилия за его самоотверженные труды, направленные на развитие церковной жизни на Русском Севере, и заверил в готовности продолжать дальнейшее взаимодействие.