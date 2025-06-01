Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Главы светской и церковной власти Поморья поговорили о насущном

    В правительстве Архангельской области состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Обсуждались вопросы развития церковно-государственного взаимодействия.

   Митрополит Корнилий от лица священнослужителей и мирян Архангельской митрополии поздравил Александра Витальевича с днем рождения.

   Глава региона и митрополит Корнилий отметили высокий уровень конструктивных взаимоотношений Архангельской епархии областного правительства во многих сферах, включая развитие православной культуры, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической памяти и воспитание детей и молодежи.

   Архипастырь выразил главе региона глубокую признательность за поддержку церковных инициатив и внимательное отношение к вопросам духовной жизни. Александр Витальевич поблагодарил митрополита Корнилия за его самоотверженные труды, направленные на развитие церковной жизни на Русском Севере, и заверил в готовности продолжать дальнейшее взаимодействие. 

16 июль 09:11 | : Политика / Верую

Главные новости


Рыбарь
«И про баскетбол не забудьте». Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (211)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20