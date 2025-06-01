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Налоговые вычеты поднимут спорт Архангельской области в полный рост

Минспорта Архангельской области проведёт совещание с руководителями спортивных организаций по включению их в перечень для получения налогового вычета. Об этом стало известно на круглом столе по обсуждению поручений Президента РФ: www.kremlin.ru/acts/assig....

Многие северяне до сих пор не знают, что могут получить налоговый вычет за занятия спортом и сдачу нормативов ГТО. Так, в 2024 году на получение “спортивного” вычета в регионе заявилось лишь 6009 человек, тогда как “медицинскими” вычетами воспользовались более 67 тысяч жителей.

Есть нюансы и с включением организаций в перечень минспорта, ведь многие из них указывают в качестве основного другой вид деятельности: бассейны – услуги бани, спортшколы – услуги образования.

И хотя сегодня в реестре уже 62 организации, работа по его расширению ведётся со всеми участниками спортивного сообщества.

По инициативе Народного фронта минспорта региона усилит информирование граждан по “спортивным” вычетам. Для этого ведомство:

– увеличит число публикаций о способах получения вычета в СМИ, соцсетях, на сайтах муниципалитетов и популярных спортклубов;
– опубликует реестр организаций, осуществляющих вычет, на портале правительства Архангельской области;
– проведёт совещание с руководителями физкультурно-оздоровительных организаций, дав консультации по включению их в перечень. 

15 июль 17:25 | : Политика / Экономика

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