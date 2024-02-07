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Жители Архангельской области заинтересовались получением налогового вычета

Россияне стали чаще обращаться за получением налогового вычета.

Большинство архангелогородцев знает о возможности оформления налогового вычета за оплату медицинских и образовательных услуг, инвестиционную деятельность, покупку недвижимости и проч.: каждый второй хоть раз подавал налоговую декларацию на возврат налогов, каждый третий знает о такой возможности, но не пользуется ею по разным причинам. Лишь 18% опрошенных заявили, что слышат о налоговом вычете впервые.

 Женщины более осведомлены в финансовых вопросах, чем мужчины, и чаще имеют опыт возврата уплаченных в казну налогов.

 Количество трудоустроенных, знающих о возможности получения налогового вычета и имеющих навыки подачи налоговой декларации, растет с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных.

 6 из 10 северян, обращавшихся за получением налогового вычета, заполняли документы для ФНС самостоятельно. Каждый пятый — с помощью финансовых консультантов, каждый девятый — с помощью друзей и родственников.

(картинка с https://kredit-on.ru

26 февраль 07:50 | : Экономика

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