Как северянам сэкономить на занятиях спортом? Путин расскажет

Благодаря Народному фронту налоговый вычет за занятия спортом можно будет получить в любом спортклубе, даже в глубинке Поморья.
Проблему с получением вычета помог выявить опрос среди представителей спортклубов и секций нашего и других регионов.
Его результаты мы представили президенту России. Владимир Путин поручил принять следующие меры:
– Спортивным организациям не нужно будет специально подавать документы, чтобы получить право на предоставление налогового вычета.
– Все организации будут внесены в специальный реестр автоматически.
– Информация и перечень спортклубов, которые дают возможность оформить вычет, будут открытыми и удобными.
– Сами организации тоже будут информировать об этом своих посетителей.
Кроме того, в проработку взяты вопросы о получении вычета при покупке абонемента родителям и ежегодного налогового вычета за спорт тем, кто регулярно проходит диспансеризацию и успешно выполняет нормативы ГТО.