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Как северянам сэкономить на занятиях спортом? Путин расскажет

Благодаря Народному фронту налоговый вычет за занятия спортом можно будет получить в любом спортклубе, даже в глубинке Поморья.

Проблему с получением вычета помог выявить опрос среди представителей спортклубов и секций нашего и других регионов.

Его результаты мы представили президенту России. Владимир Путин поручил принять следующие меры:

– Спортивным организациям не нужно будет специально подавать документы, чтобы получить право на предоставление налогового вычета.

– Все организации будут внесены в специальный реестр автоматически.

– Информация и перечень спортклубов, которые дают возможность оформить вычет, будут открытыми и удобными.

– Сами организации тоже будут информировать об этом своих посетителей.

Кроме того, в проработку взяты вопросы о получении вычета при покупке абонемента родителям и ежегодного налогового вычета за спорт тем, кто регулярно проходит диспансеризацию и успешно выполняет нормативы ГТО. 

21 май 15:10 | : Политика / Экономика

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