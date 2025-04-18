Как северянам сэкономить на занятиях спортом? Путин расскажет

Благодаря Народному фронту налоговый вычет за занятия спортом можно будет получить в любом спортклубе, даже в глубинке Поморья.



Проблему с получением вычета помог выявить опрос среди представителей спортклубов и секций нашего и других регионов.



Его результаты мы представили президенту России. Владимир Путин поручил принять следующие меры:



– Спортивным организациям не нужно будет специально подавать документы, чтобы получить право на предоставление налогового вычета.



– Все организации будут внесены в специальный реестр автоматически.



– Информация и перечень спортклубов, которые дают возможность оформить вычет, будут открытыми и удобными.



– Сами организации тоже будут информировать об этом своих посетителей.



Кроме того, в проработку взяты вопросы о получении вычета при покупке абонемента родителям и ежегодного налогового вычета за спорт тем, кто регулярно проходит диспансеризацию и успешно выполняет нормативы ГТО.