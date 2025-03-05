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Народный фронт доложил президенту о проблемах доступности занятий физкультурой

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на совещании с членами Правительства РФ рассказал, что затрудняет реализацию действующих мер поддержки массовой физкультуры и о предложениях по улучшению ситуации.

По данным опроса, проведённого Народным фронтом совместно с ВЦИОМом, доля спортивных организаций и ИП, включённых в перечни Минспорта РФ, без чего вычет получить невозможно, составляет всего 4% от общего количества.

В Архангельской области в этом перечне, согласно данных сайта регионального минспорта, 19 организаций и 43 индивидуальных предпринимателя.

По итогам совещания президент России Владимир Путин обратил внимание министра спорта Михаила Дегтярева на необходимость учесть замечания Народного фронта:

"Вы сказали, что информация налажена должным образом. Но если люди что-то не понимают, как нужно оформлять бумаги, либо вообще не оформляют, это говорит о том, что не люди виноваты в этом. Здесь также, как и на всех других отраслях, отчитываться нужно не формальными цифрами, а количеством людей, которые пользуются этой услугой. Я бы просил вас всё, о чём мы сейчас говорили, о чём сказал руководитель Народного фронта, учли и соответствующие коррективы в работу ведомства внесли".

Общественники констатируют, что информации о налоговом вычете недостаточно. Поэтому скоро подробно расскажут, как его получить.

15 апрель 09:54 | : Политика

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