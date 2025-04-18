В Архангельской агломерации началась масштабная модернизация дорожной сети

В рамках реализации Народной программы партии "Единая Россия", принятой с учетом мнения жителей региона, продолжается активная работа по улучшению дорожной инфраструктуры Архангельской агломерации.



Согласно заключенным контрактам, до конца августа текущего года планируется приведение в нормативное состояние шести участков улично-дорожной сети в областном центре. В частности, будут проведены ремонтные работы на следующих объектах:



• Улица Мостовая: участки, имеющие стратегическое значение для транспортной доступности Северного округа (участок перед мостом через Соломбалку и участок между мостом и путепроводом).

• Улица Кирпичного завода: участок от дома №15 до дома №23.

• Проспект Троицкий: участок от улицы Логинова до улицы Попова.

• Улица Красных Партизан: участок от улицы Советской до Никольского проспекта.

• Никольский проспект: участок от улицы Кедрова до дома №80.

• Улица Северодвинская: участок от улицы Тимме до улицы Шабалина.



Губернатор Архангельской области, секретарь Архангельского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Цыбульский отметил:

"В ближайшее время будет подписан контракт на выполнение ремонтных работ в Северодвинске: планируется обновить дорожное полотно на улице Кирилкина – от улицы Юбилейной до улицы Победы и на улице Капитана Воронина – от улицы Карла Маркса до улицы Ломоносова. Не останется без внимания и Новодвинск, где будет проведена масштабная реконструкция почти полутора километров Ширшинского шоссе."

Дополнительно из областного бюджета выделено 250 миллионов рублей на ремонт проблемных участков дорог в Архангельске. В настоящее время администрация города проводит конкурсные процедуры по определению подрядчика.



Данные мероприятия направлены на повышение безопасности дорожного движения, улучшение транспортной доступности и создание комфортных условий для жителей Архангельской области.