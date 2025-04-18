Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской агломерации началась масштабная модернизация дорожной сети

В рамках реализации Народной программы партии "Единая Россия", принятой с учетом мнения жителей региона, продолжается активная работа по улучшению дорожной инфраструктуры Архангельской агломерации. 

Согласно заключенным контрактам, до конца августа текущего года планируется приведение в нормативное состояние шести участков улично-дорожной сети в областном центре. В частности, будут проведены ремонтные работы на следующих объектах: 

• Улица Мостовая: участки, имеющие стратегическое значение для транспортной доступности Северного округа (участок перед мостом через Соломбалку и участок между мостом и путепроводом). 
• Улица Кирпичного завода: участок от дома №15 до дома №23. 
• Проспект Троицкий: участок от улицы Логинова до улицы Попова. 
• Улица Красных Партизан: участок от улицы Советской до Никольского проспекта. 
• Никольский проспект: участок от улицы Кедрова до дома №80. 
• Улица Северодвинская: участок от улицы Тимме до улицы Шабалина. 

Губернатор Архангельской области, секретарь Архангельского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Цыбульский отметил: 

"В ближайшее время будет подписан контракт на выполнение ремонтных работ в Северодвинске: планируется обновить дорожное полотно на улице Кирилкина – от улицы Юбилейной до улицы Победы и на улице Капитана Воронина – от улицы Карла Маркса до улицы Ломоносова. Не останется без внимания и Новодвинск, где будет проведена масштабная реконструкция почти полутора километров Ширшинского шоссе."

Дополнительно из областного бюджета выделено 250 миллионов рублей на ремонт проблемных участков дорог в Архангельске. В настоящее время администрация города проводит конкурсные процедуры по определению подрядчика. 

Данные мероприятия направлены на повышение безопасности дорожного движения, улучшение транспортной доступности и создание комфортных условий для жителей Архангельской области.

20 май 10:01 | : Политика / Экономика

Главные новости


Ничто не ново. Сколько получали сельские врачи в Архангельской губернии
Пейте, люди, молоко. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (223)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20