Три машины ушли из Архангельска в зону СВО

На этот раз – ЗИЛ, ГАЗ и ПАЗ: техника от авиаторов прибыла "за ленту".



Автобус малого класса и два грузовика в региональный Народный фронт передали сотрудники котласского филиала "Аэронавигации Северо-Запада" ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения".



Самый молодой в упряжке "железных коней" – ПАЗ 320540, вмещающий до 42 пассажиров. Он выпущен в 2003 году и имеет всего 57000 километров пробега. "Старичок" ЗИЛ-131 1987 года выпуска успел "намотать" 53 тысячи километров, а ГАЗ-66 сделан в 1991 году и к моменту передачи общественникам набрал всего 3587 километров ездового стажа.



Представители Народного фронта за свой счёт подготовили тяжёлую подмогу к пути в новые регионы России и непростой работе на передовой.



В данный момент все три машины уже пополнили автопарк военнослужащих на херсонском направлении.



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