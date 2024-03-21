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Три машины ушли из Архангельска в зону СВО

На этот раз – ЗИЛ, ГАЗ и ПАЗ: техника от авиаторов прибыла "за ленту".

 Автобус малого класса и два грузовика в региональный Народный фронт передали сотрудники котласского филиала "Аэронавигации Северо-Запада" ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения".

 Самый молодой в упряжке "железных коней" – ПАЗ 320540, вмещающий до 42 пассажиров. Он выпущен в 2003 году и имеет всего 57000 километров пробега. "Старичок" ЗИЛ-131 1987 года выпуска успел "намотать" 53 тысячи километров, а ГАЗ-66 сделан в 1991 году и к моменту передачи общественникам набрал всего 3587 километров ездового стажа.

 Представители Народного фронта за свой счёт подготовили тяжёлую подмогу к пути в новые регионы России и непростой работе на передовой.

 В данный момент все три машины уже пополнили автопарк военнослужащих на херсонском направлении.

 Хотите передать транспортные средства землякам на СВО? Звоните: 8 (8182) 20-02-74 или приходите на Троицкий, 39 (1 этаж, левое крыло).

03 ноябрь 10:00 | : Политика

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