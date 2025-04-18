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Травматизм на маршрутах "Рико" разбирали в областном правительстве

Вопросы безопасных условий труда обсудили на заседании регионального координационного совета по охране труда под председательством заместителя председателя Правительства Архангельской области Игоря Скубенко.

 Как отметил руководитель инспекции труда Алексей Хоробров, доля тяжелых и смертельных несчастных случаев на производстве в организациях транспортной отрасли в 2024 году составила 15 % от общего числа зарегистрированных несчастных случаев в хозяйствующих субъектах области. Отрасль транспорта занимает 2 место по несчастным случаям после обрабатывающих производств. Причинами травм работников являлись нарушение правил дорожного движения, необеспечение контроля за выполнением работы и соблюдением трудовой дисциплины, нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда. 

 Отдельно на заседании совета рассмотрена ситуация с уровнем производственного травматизма в ООО «Транспортная компания РИКО». Деятельность компании неоднократно становилась причиной проверок, в частности, инспекции труда. Кроме того, инспекцией проведено 6 расследований несчастных случаев с работниками компании, из них 4 признаны связанными с производством, в том числе резонансные дорожно-транспортные происшествия с пассажирскими автобусами компании. 

 По результатам рассмотрения принято решение обратиться к руководству ООО «Транспортная компания РИКО» в двухнедельный срок направить в координационный совет утвержденный план по снижению производственного травматизма, содержащий реальные меры по недопущению происшествий с работниками предприятия. Вопрос безопасных условий труда в этой организации остается на контроле координационного совета и инспекции.

22 май 10:55 | : Скандалы

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