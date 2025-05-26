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Вопрос объединения Архангельской области и НАО снят с повестки дня

Вопрос об объединении Ненецкого автономного округа с Архангельской областью не поднимается, рассказала врио главы НАО Ирина Гехт в интервью РБК в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Напомним, руководители Архангельской области и НАО (Ю. Бездудный) в мае 2020 года подписали меморандум о намерении образовать новый субъект РФ путем объединения двух регионов. Планировалось вынести этот вопрос на референдум, но позже руководители рабочих групп заявили, что его проведение в 2020 году не планируется.

"Сейчас и Александр Витальевич Цыбульский обозначил, отчитываясь перед собранием депутатов области, о том, что идея имела смысл, но поскольку встретила такое противостояние со стороны жителей - она снимается с повестки. Поэтому мы, так сказать, в этой логике и живем, что на самом деле сегодня тема объединения не поднимается и, соответственно, мы ее не обсуждаем", - сказала Гехт.

Рассуждения на тему укрупнения региона путем присоединения к Архангельской области Ненецкого автономного округа из 2020 года читайте здесь.

(фото с https://29ru.net/perm/246210275/

21 июнь 14:39 | : Политика

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