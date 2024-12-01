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НА СВО из Поморья пришла "Гроза"

Военнослужащие Западной группировки войск поблагодарили региональное отделение Народного фронта и фонд "Всё для Победы" за новый автомобиль УАЗ, оборудованный средствами РЭБ "Гроза".

 Парни получили машину для выполнения боевых задач в усовершенствованной комплектации. Самоходная станция радиоэлектронной борьбы "Гроза" предназначена для обнаружения, отслеживания и подавления каналов управления и навигационных систем беспилотных летательных аппаратов.

 - Это оборудование поможет нашим парням лучше вести разведку в воздухе и предотвращать прилёты вражеских "птиц". Система способна не только дезориентировать дроны, но и принуждать их к аварийной посадке задолго до достижения цели. Мы верим, противник будет разбит, а "Гроза" обернётся громом Победы! – выразили уверенность в архангельском региональном отделении Народного фронта.

21 декабрь 10:00 | : Политика

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