НА СВО из Поморья пришла "Гроза"

Военнослужащие Западной группировки войск поблагодарили региональное отделение Народного фронта и фонд "Всё для Победы" за новый автомобиль УАЗ, оборудованный средствами РЭБ "Гроза".



Парни получили машину для выполнения боевых задач в усовершенствованной комплектации. Самоходная станция радиоэлектронной борьбы "Гроза" предназначена для обнаружения, отслеживания и подавления каналов управления и навигационных систем беспилотных летательных аппаратов.



- Это оборудование поможет нашим парням лучше вести разведку в воздухе и предотвращать прилёты вражеских "птиц". Система способна не только дезориентировать дроны, но и принуждать их к аварийной посадке задолго до достижения цели. Мы верим, противник будет разбит, а "Гроза" обернётся громом Победы! – выразили уверенность в архангельском региональном отделении Народного фронта.