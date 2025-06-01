"Единая Россия" обещает закончить ремонт пл. Профсоюзов уже этой осенью

Ремонт проезжей части площади Профсоюзов в Архангельске планируют завершить осенью 2025 года.

Об этом на оперативном совещании сообщил глава города, член президиума Регионального политсовета "Единой России" Дмитрий Морев. Несмотря на задержки из-за археологических исследований, работы идут по графику: задействованы две смены и необходимая спецтехника.

В ближайшие дни временно перекроют перекресток улиц Иоанна Кронштадтского и Троицкого проспекта для замены сетей и укладки единого асфальтового полотна. Открытие обновлённой площади Профсоюзов запланировано на 2026 год.

Проект реконструкции реализуется с федеральной поддержкой в рамках арктической «Единой субсидии» и Народной программы «Единой России».

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