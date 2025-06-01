Пенсионер из Архангельска отправляет в зону СВО оборудования на 560 тысяч

Отец Владимира Давыдовича был участником Великой Отечественной войны и даже смог дойти до Берлина. С фашизмом боролся и его дед. А сам наш герой в молодости два года учился на Донбассе и воспоминания о том времени для него очень дороги.



Неравнодушный архангелогородец рассказал, что не смог оставаться в стороне и решил поддержать земляков-военнослужащих на херсонском направлении. Владимир Давыдович нашёл на Урале производителей оборудования и лично купил для наших парней сразу четыре тепловизионных прицела общей стоимостью 560 тысяч рублей.



Представители Народного фронта доставят тепловики от Владимира Письменного ребятам из Архангельской области уже в июле. Хотите помочь нашим “за лентой”? Приходите на Троицкий, 39.