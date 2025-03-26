Арханельский единоросс отремонтировал больничную палату в 1-й городской

Депутат областного Собрания Михаил Федотов участвует в реализации Народной программы «Единой России» с целью улучшения качества здравоохранения

При поддержке Михаила Валерьевича проведена реконструкция палаты Центра гепатопанкреатобилиарной хирургии и интервенционной эндоскопии Первой городской больницы им. Е.Е. Волосевич в Архангельске.

Проведены высококлассные ремонтные и отделочные работы, установлены современная медицинская мебель, экологически чистые покрытия, оборудован удобный санузел с водонагревателем и обеспечен подвод кислорода.

«Несмотря на большой опыт в строительстве и производстве отделочных работ, некоторые моменты при ремонте этого помещения оказались новыми. Опыт успешный, результат работ понравился. Хочется, чтобы все палаты в больнице выглядели так же», - отметил Михаил Федотов.

Благодаря этим улучшениям станет возможным внедрение программы быстрого восстановления пациентов после операции.