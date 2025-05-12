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В Архангельске продолжается масштабная реконструкция областной больницы

Реконструкция лечебного учреждения осуществляется в рамках арктической «Единой субсидии» и реализации Народной программы партии «Единая Россия». На сегодняшний день выполнены демонтаж инженерных сетей, замена перекрытий и ремонт подвальных помещений. В настоящее время ведутся работы по монтажу новых коммуникаций и внутренней отделке. 

Секретарь Архангельского регионального отделения партии "Единая Россия", Губернатор Архангельской области отметил значимость проводимых работ для повышения комфорта пациентов и обеспечения инфекционной безопасности, подчеркнув, что условия в специализированных учреждениях должны соответствовать самым высоким требованиям. 

После завершения реконструкции в здании будут функционировать: 

• Отделение реанимации для инфекционных больных 
• Приемное отделение 
• Дневной стационар для пациентов с хроническими вирусными гепатитами 
• Два новых лифта 
• Четыре изолированных бокса с отдельным входом для больных с особо опасными инфекциями 

Заведующая инфекционным центром, главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Архангельской области Ирина Щепина отметила, что модернизация позволит создать современные стерильные условия для пребывания пациентов и обновить систему вентиляции.

Проект реализуется при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на повышение качества медицинской помощи и обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения.

18 июнь 15:25 | : Политика / Экономика

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