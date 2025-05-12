В Архангельске продолжается масштабная реконструкция областной больницы

Реконструкция лечебного учреждения осуществляется в рамках арктической «Единой субсидии» и реализации Народной программы партии «Единая Россия». На сегодняшний день выполнены демонтаж инженерных сетей, замена перекрытий и ремонт подвальных помещений. В настоящее время ведутся работы по монтажу новых коммуникаций и внутренней отделке.



Секретарь Архангельского регионального отделения партии "Единая Россия", Губернатор Архангельской области отметил значимость проводимых работ для повышения комфорта пациентов и обеспечения инфекционной безопасности, подчеркнув, что условия в специализированных учреждениях должны соответствовать самым высоким требованиям.



После завершения реконструкции в здании будут функционировать:



• Отделение реанимации для инфекционных больных

• Приемное отделение

• Дневной стационар для пациентов с хроническими вирусными гепатитами

• Два новых лифта

• Четыре изолированных бокса с отдельным входом для больных с особо опасными инфекциями



Заведующая инфекционным центром, главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Архангельской области Ирина Щепина отметила, что модернизация позволит создать современные стерильные условия для пребывания пациентов и обновить систему вентиляции.

Проект реализуется при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на повышение качества медицинской помощи и обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения.