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Архангельские единороссы обсудили активизацию помощи участниками СВО

Председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева и руководитель комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Эммануилов приняли участие в совещании по реализации федерального проекта «Центр помощи по вопросам СВО».

 Проект стартовал в сентябре и направлен на оказание всесторонней помощи участникам спецоперации и их семьям. На одной площадке собраны сведения от всех профильных министерств и ведомств, чтобы заинтересованные лица могли оперативно получать понятную и достоверную информацию.

 «Команда проекта помогает в очень важных моментах, прежде всего – найти ответы на наиболее злободневные вопросы, которые задают участники СВО и члены их семей. Например, на какие выплаты и социальные гарантии может рассчитывать боец и его близкие, какие условия, куда обращаться», – отметила Екатерина Прокопьева.

 Специалисты готовят качественные медиаматериалы, в которых выдается досконально проверенная информация, доступным языком объясняя алгоритм действий для получения полагающихся документов, льгот и выплат. Кроме того, в рамках проекта проходят консультационные приемы, круглые столы и вебинары. Также предусмотрена организация выездных приемов в муниципалитетах, оказание психологической помощи участникам и ветеранам спецоперации, а также их близким.

 В работе проекта, организованного на базе Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия», принимают участие представители областного министерства труда, занятости и социального развития, регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» и общественных организаций, оказывающих помощь ветеранам боевых действий.

27 ноябрь 08:05 | : Политика

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