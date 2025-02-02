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Выше стропила, плотники. Дмитрий Морев одобрил ремонт школы №93

- Сегодня проверил ход ремонтных работ в школе №93, -  рассказывает градоначальник Архангельска. - В здании 1969 года постройки учатся более 370 школьников. На время ремонта образовательный процесс для старшеклассников организован в здании школы №34, а для ребят начальной школы – в здании детского сада. 

Подрядчик ООО «АМСК» уже выполнил капитальный ремонт кровли здания, а до конца марта должен завершить электромонтажные работы. Рабочие прокладывают проводку, монтируют распределительные коробки, подрозетники и шкафы. В середине марта планируют приступить к установке светильников, а также замене оконных блоков. 

В ходе осмотра помещений, общения с руководителем подрядной организации и директором школы Любовью Ракитиной, пришли к выводу, что необходимо выполнить ряд дополнительных работ за рамками установленного контрактом перечня. Дал поручение департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры проанализировать предложение и составить смету на дополнительные виды работ. 

Напомню, капремонт городских школ, в том числе и 93-й, ведется в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Архангельской области» госпрограммы Российской Федерации «Развитие образования». 

В этом году по программе уже выполнен ремонт в Эколого-биологическом лицее, завершаются работы в школах №№ 11, 14 и 52.


20 февраль 14:43 | : Политика / Экономика

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