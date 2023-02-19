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В Пинежском районе капитально отремонтируют школу по президентской программе

С прошлого года капремонт проводится в Карпогорской средней школе №118. Он будет завершен в соответствии с планом до 1 сентября текущего года.

 Карпогорская средняя школа – самое крупное учреждение образования на территории Пинежского района. Его подразделения находятся в селе Карпогоры, деревнях Ваймуша, Шотова, Веркола и Лохново.

 Помимо средней школы, в составе учреждения – две основные школы, начальная школа-сад, пять детских садов и пришкольный интернат. Общее количество учащихся во всех подразделениях приближается к 900, при этом основная часть детей – 780 человек – проживает в административном центре Пинежского района – в Карпогорах.

 Основное здание школы построено в 1975 году, капитальный ремонт за 48 лет не проводился здесь ни разу. Модернизировать образовательный объект начали в прошлом году по президентской программе модернизации школьных систем образования. «Единая Россия» шла на выборы с народной программой, гарантирующей капремонт школьных зданий.

 Архангельская область стала одним из первых субъектов, где в прошлом году начали эту работу. В первый этап программы модернизации вошли 37 областных школ. Среди них и Карпогорская школа.

 Объект изначально планировалось отремонтировать в двухлетнем периоде и полностью завершить работы в августе 2023 года.

 Техническая готовность объекта – 50%. Здесь выполнен капитальный ремонт столовой, спортивного зала, оба помещения уже используются для питания детей и занятий спортом. Сейчас в здании идут работы по ремонту инженерных сетей и внутренней отделке помещений.

 По окончании ремонта школа будет полностью модернизирована: здесь обновят фасад и кровлю, заменят окна и двери, отремонтируют полы и потолки. Стоимость работ по капремонту превышает 100 млн рублей.

 В 2023 году для школы закупят новую мебель, компьютеры, микроскопы, цифровые лаборатории для физики и химии. Объем средств, предусмотренных в федеральном и областном бюджетах на приобретение оборудования, составляет 11 млн рублей. Есть средства и на устройство подъезда с разворотной площадкой для школьного автобуса.

 Для того, чтобы выполнить полноценное благоустройство прилегающей к школе территории, губернатор поручил руководству администрации Пинежского района разработать концепцию и сметный расчет для рассмотрения возможности финансирования при планировании на 2024 год.

 В Пинежском районе в 2023–2024 годах предполагается проведение капитального ремонта по президентской программе еще в двух школах: Сийской, где ремонт начнётся в этом году, и Ясненской – проект находится на рассмотрении профильного федерального ведомства.

 Александр Цыбульский обсудил с руководством местной школы и необходимость строительства нового здания начальной школы: она построена в 1941 году, а в 1987-м часть здания сгорела при пожаре. В 1995 году возведена пристройка к основному зданию, однако в целом состояние начальной школы, в которой учатся 280 детей, ветхое.

 Администрация Пинежского района готова применить для строительства проект начальной школы на 320 мест. Он уже был использован при возведении школ в Красноборске и селе Ильинско-Подомское Вилегодского округа. Земельный участок для привязки проекта уже определен.


04 май 14:15 | : Политика

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