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Митрополит Корнилий пожелал процветания компании "УЛК"

    В епархиальном управлении 13 января состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с благотворителем и меценатом, главой группы компаний «УЛК» Владимиром Буториным.

    Собеседники взаимно поздравили друг друга со святочными днями и наступившим Новым годом.

    На встрече обсудили широкий спектр вопросов, касающихся развития церковной жизни в Архангельской митрополии.

    Архипастырь отметил значительный вклад Владимира Федоровича в духовное, культурное и материальное благосостояние Русского Севера и поблагодарил его за существенную поддержку, оказываемую Архангельской епархии, а также за искреннюю заботу о жителях региона. Глава митрополии пожелал собеседнику помощи Божией в дальнейших трудах, здравия и преуспеяния во всех добродетелях. Также Его Высокопреосвященство пожелал процветания группе компаний «УЛК».

    Владимир Федорович выразил признательность митрополиту Корнилию за теплую искреннюю поддержку и за непрестанные архипастырские труды, направленные на духовное возрождение северной земли.

    Участники встречи заверили в готовности продолжать дальнейшее соработничество на благо Святой Русской Православной Церкви. 

14 январь 09:17 | : Будни / Верую

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