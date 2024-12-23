Митрополит Корнилий пожелал процветания компании "УЛК"

В епархиальном управлении 13 января состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с благотворителем и меценатом, главой группы компаний «УЛК» Владимиром Буториным.

Собеседники взаимно поздравили друг друга со святочными днями и наступившим Новым годом.

На встрече обсудили широкий спектр вопросов, касающихся развития церковной жизни в Архангельской митрополии.

Архипастырь отметил значительный вклад Владимира Федоровича в духовное, культурное и материальное благосостояние Русского Севера и поблагодарил его за существенную поддержку, оказываемую Архангельской епархии, а также за искреннюю заботу о жителях региона. Глава митрополии пожелал собеседнику помощи Божией в дальнейших трудах, здравия и преуспеяния во всех добродетелях. Также Его Высокопреосвященство пожелал процветания группе компаний «УЛК».

Владимир Федорович выразил признательность митрополиту Корнилию за теплую искреннюю поддержку и за непрестанные архипастырские труды, направленные на духовное возрождение северной земли.

Участники встречи заверили в готовности продолжать дальнейшее соработничество на благо Святой Русской Православной Церкви.