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Митрополит Корнилий встретился с мастером иконописной артели

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий встретился с Владимиром Некрасовым — главой иконописной артели, мастера которой расписывают Михаило-Архангельский кафедральный собор.

    Архипастырь обсудил с Владимиром Ивановичем ряд рабочих вопросов, касающихся продолжения художественного оформления главного храма Архангельской епархии.

    Собеседники взаимно подтвердили готовность продолжать конструктивное взаимодействие.

    Отметим, что кафедральный собор расписывается по проекту, разработанному мастерской Владимира Некрасова. Он был выбран из семи альтернативных концепций, предложенных разными специалистами.

    Также мастера этой артели работали над росписью храма Рождества Божией Матери в поселке Уемском в пригороде областной столицы. 

(по материалам Архангельской епархии)

10 июнь 09:54 | : Культура / Верую

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