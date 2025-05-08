Глава Севердвинска рассказал о преображении улицы Южная

Игорь Арсентьев:

- Комфортная городская среда 2025: готовность объекта на улице Южной - 50%. На общественной территории около дома 144 подрядчик приступил к асфальтированию дорожек и парковочных карманов. Впереди установка фонарей и высадка зеленых насаждений. Общественная территория должна быть сдана к 30 июня.

Здесь будет заасфальтированный выезд с Трудового переулка на улицу Южную, обновленный подход к пешеходному переходу из брусчатки, восстановленные газоны, отремонтированный тротуар, вдоль улицы Южной сделают заездные карманы для автомобилей. Также на территории появится наружное освещение.

Благоустройство выполняется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни».



