Северодвинск. На пути к обновлению

О планах благоустройства рассказывает гдава города корабелов Игорь Арсентьев:

- В 2025 году в Северодвинске планируем благоустроить две общественные территории

Первая расположена между домом № 44 на проспекте Победы и корпусом детского сада «Весёлые нотки». Именно её выбрали северодвинцы в результате рейтингового голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Сейчас территория представляет собой разъезженный автомобилями пустырь. Её необходимо привести в порядок: сделать дорожки, поставить скамейки и качели-диваны, обустроить парковочные места, тренажёрную площадку и локацию для тренировки собак, а также выполнить озеленение и смонтировать систему наружного освещения.

Вторая территория находится рядом с домом № 144 на улице Южной, на пресечении улицы Южной и Трудового переулка. Проект на благоустройство уже готов. Он предусматривает устройство парковочный мест вдоль улицы Южной, прокладку линии наружного освещения, ремонт существующих и строительство новых тротуаров, в том числе ведущих к пешеходному переходу, а также ремонт проезда, восстановление газонов и установку скамеек.



