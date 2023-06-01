Игорь Арсентьев. И снова пешком по городу

Глава Северодвинска рассказал, как полезно наблюдать за жизнью своего города не через стекло персонального авто:

- Снова совмещаем приятное с полезным. Пешие прогулки по городу позволяют лично оценить качество содержания улично-дорожной сети и ход исполнения проводимых ремонтов. Делюсь краткими итогами сегодняшнего дня:

- на улице Железнодорожная после проведенного ремонта подрядчик начал наносить разметку;

- на улице Комсомольская подрядчик активно ведет работу по обустройству тротуаров и подготовку к укладке выравнивающего слоя;

- на перекрестке улиц Комсомольская и Полярная продолжается строительство «социального» дома;

- на улице Ломоносова подрядчик выполняет работы по благоустройству общественной территории в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской» среды;

- управляющие компании включаются в активную работу по покосу травы на внутридворовых территориях;

- готовим закупочную процедуру по ремонту тротуаров вдоль улицы Индустриальная на участке от проспекта Ленина до улицы Бойчука.