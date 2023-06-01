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Игорь Арсентьев. И снова пешком по городу

Глава Северодвинска рассказал, как полезно наблюдать за жизнью своего города не через стекло персонального авто:

- Снова совмещаем приятное с полезным. Пешие прогулки по городу позволяют лично оценить качество содержания улично-дорожной сети и ход исполнения проводимых ремонтов. Делюсь краткими итогами сегодняшнего дня:
 - на улице Железнодорожная после проведенного ремонта подрядчик начал наносить разметку;
 - на улице Комсомольская подрядчик активно ведет работу по обустройству тротуаров и подготовку к укладке выравнивающего слоя;
 - на перекрестке улиц Комсомольская и Полярная продолжается строительство «социального» дома;
 - на улице Ломоносова подрядчик выполняет работы по благоустройству общественной территории в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской» среды;
 - управляющие компании включаются в активную работу по покосу травы на внутридворовых территориях;
 - готовим закупочную процедуру по ремонту тротуаров вдоль улицы Индустриальная на участке от проспекта Ленина до улицы Бойчука.

26 июнь 16:52 | : Политика

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