Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Арсентьев рассказал о преображении городской среды

Глава администрации Северодвинска:

- Городская среда: еще одна территория ждёт благоустройства в этом году. Объявлен открытый электронный конкурс, который определит подрядчика для выполнения работ на общественной территории на пересечении Морского проспекта и улицы Советских Космонавтов в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

 Здесь будут заново заасфальтированы и замощены дорожки, смонтированы системы наружного освещения и видеонаблюдения, установлены скамейки и урны. Будут высажены рябины и клёны, а также кусты акации. А вместо проезда вдоль Морского проспекта появится прогулочная зона.

 Уже ведутся работы на улице Ломоносова от проспекта Труда до проспекта Морского -подрядчик в настоящее время занимается демонтажом старых тротуаров. В сквере около Труда, 23 тоже видны очертания новых дорожек – рабочие ставят бортовой камень, формируют подстилающие слои под тротуары: они будут как асфальтовые, так и плиточные.


04 июнь 14:19 | : Политика

Главные новости


Читайте и обрящете. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Утраченные чудеса Поморья. Шенкурский собор Михаила Архангела

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (42)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20