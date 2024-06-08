Игорь Арсентьев рассказал о преображении городской среды

Глава администрации Северодвинска:

- Городская среда: еще одна территория ждёт благоустройства в этом году. Объявлен открытый электронный конкурс, который определит подрядчика для выполнения работ на общественной территории на пересечении Морского проспекта и улицы Советских Космонавтов в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».



Здесь будут заново заасфальтированы и замощены дорожки, смонтированы системы наружного освещения и видеонаблюдения, установлены скамейки и урны. Будут высажены рябины и клёны, а также кусты акации. А вместо проезда вдоль Морского проспекта появится прогулочная зона.



Уже ведутся работы на улице Ломоносова от проспекта Труда до проспекта Морского -подрядчик в настоящее время занимается демонтажом старых тротуаров. В сквере около Труда, 23 тоже видны очертания новых дорожек – рабочие ставят бортовой камень, формируют подстилающие слои под тротуары: они будут как асфальтовые, так и плиточные.



