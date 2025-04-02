Игорь Арсентьев: В Северодвинске станет еще уютнее

Вслед за Дмитрием Моревым, сезон белых ночей объявил градоначальник города корабелов Игорь Арсентьев:

- 20 мая заканчивается осветительный период. В завершающемся сезоне СМУП «Горсвет» приняло в эксплуатацию три новых объекта. Везде использованы современные светодиодные светильники.



Был завершён монтаж системы наружного освещения квартала 164 в границах проспектов Морского и Победы, где многодетные семьи получили земельные участки.



Линия наружного освещения построена вдоль нового участка проспекта Победы от улицы Кирилкина до Морского проспекта.



Построена и введена в эксплуатацию линия наружного освещения вдоль улицы Коммунальной от улицы Южной до железнодорожных путей и проспекта Беломорского от улицы Южной до улицы Коммунальной.