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Игорь Арсентьев: В Северодвинске станет еще уютнее

Вслед за Дмитрием Моревым,  сезон белых ночей объявил градоначальник города корабелов Игорь Арсентьев: 

- 20 мая заканчивается осветительный период. В завершающемся сезоне СМУП «Горсвет» приняло в эксплуатацию три новых объекта. Везде использованы современные светодиодные светильники. 

Был завершён монтаж системы наружного освещения квартала 164 в границах проспектов Морского и Победы, где многодетные семьи получили земельные участки. 

Линия наружного освещения построена вдоль нового участка проспекта Победы от улицы Кирилкина до Морского проспекта. 

Построена и введена в эксплуатацию линия наружного освещения вдоль улицы Коммунальной от улицы Южной до железнодорожных путей и проспекта Беломорского от улицы Южной до улицы Коммунальной.

16 май 14:14 | : Политика

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