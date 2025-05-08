Дмитрий Морев: "Россия - это наш родной дом"

Сегодня Архангельск вместе со всей страной отмечает главный государственный праздник.

- Для каждого из нас Россия – это родной дом и дорогие сердцу люди. Мы всегда будем помнить о предках, которые защищали Родину, и не дадим ее в обиду сегодня. Будьте дружелюбны, помогайте друг другу – мы непобедимы, когда вместе, идем плечом к плечу, радуемся достижениям, поддерживаем соотечественников, вносим свой вклад в развитие родного города и страны!

Этот праздник всегда будет символом силы наших традиций, национального единства, ответственности за будущее и памяти о прошлом. Он объединяет всех, кто гордится Родиной.

Желаю нашему общему дому процветания и достойного будущего для детей и внуков. Пусть каждый из вас будет здоров, счастлив и уверен в завтрашнем дне! - говорится в поздравительном обращении главы Архангельска Дмитрий Морева.