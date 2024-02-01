Дмитрий Морев: "Мы непобедимы, когда вместе"

Сегодня Архангельск вместе со всей Россией отмечает главный государственный праздник.

- Уважаемый архангелогородцы, поздравляю вас с Днём России!

Сегодня на Красной пристани будет звучать гармонь и народные мотивы – приходите на концертную программу IV фестиваля «Гармоничная Россия». Это яркое событие вновь напомнит нам о традиции уважительного отношения к культуре всех народов нашей большой и многонациональной страны. Для малышей и школьников в Год семьи подготовили дополнительную программу.

Будьте дружелюбны, помогайте друг другу – мы непобедимы, когда вместе, идем плечом к плечу, радуемся достижениям, поддерживаем соотечественников, стремимся внести свой вклад в развитие родного города и страны! Пусть небо будет мирным, а Родина процветает! - говорится в поздравительном адресе главы города Дмитрия Морева.