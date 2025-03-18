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Дмитрий Морев: "Наши деды и прадеды заплатили немыслимо высокую цену за Победу"

Сегодня город воинской славы Архангельск вместе со всей страной отмечает большой праздник – Юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В поздравлении главы Архангельска - слова благодарности ветеранам и теплые пожелания всем жителям столицы Поморья.

 - Дорогие ветераны и труженики тыла, уважаемые архангелогородцы! Поздравляю вас с Днем Победы – величайшим праздником нашей страны!

 9 Мая – особая, незабываемая дата в жизни каждой российской семьи. Это день национальной гордости и славы, день памяти о тех, кто отдал свою жизнь в сражениях и приближал Победу в тылу. Сколько бы ни минуло лет, мы никогда не забудем о том, какой огромный вклад внесли Архангельск и его жители в достижение общей цели.

 Наши деды и прадеды заплатили немыслимо высокую цену за возможность следующим поколениям жить в свободной и независимой стране. И сегодня мы особо остро ощущаем, насколько важно защитить историческую память и правду о борьбе с нацизмом и Победе, имена и подвиги героев Отечества. Россияне вновь смыкают ряды и встают плечом к плечу, чтобы сберечь все то, что нам дорого: наши национальные интересы и ценности, наши традиции и культуру, а самое главное – наших людей. Уверен, мы не только отстоим священную память о бессмертном подвиге народа, но и сделаем нашу Родину сильнее.

 Желаю ветеранам войны и труженикам тыла крепкого здоровья, долгих лет жизни и душевного тепла! Всем жителям Архангельска – мира, счастья, благополучия! С Днем Победы! – говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.

 

09 май 09:30 | : Политика

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