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Дмитрий Морев: "Любите наш город, свой дом и семью"

— Дорогие архангелогородцы! От всего сердца поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник всегда будет символом силы наших традиций, национального единства, ответственности за будущее и память о прошлом. Он объединяет всех, кто гордится нашей Родиной.

Каждый из нас помнит, с чего начинается Родина. Любите наш город, свой дом и двор, семью и друзей, работу, которая служит развитию Архангельска. Главное, что мы вместе и полны энергии!

Желаю вам успехов, здоровья и осуществления намеченных планов. Пусть этот праздник принесёт хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне!

Глава администрации Архангельска Дмитрий Морев

12 июнь 11:37 | : Будни

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