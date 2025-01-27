Две ветви власти Мезенского округа отчитались перед народом за пятилетку

Глава округа Валерий Авдеев и председатель окружного Собрания депутатов Михаил Жидких провели вчера две встречи с жителями Мезени.

Руководство округа проанализировали работу органов власти регионального и местного уровней за предыдущий пятилетний период. Рассказали об основных преобразованиях, произошедших в 2020-2025 гг. как в целом в Поморье, так и конкретно в нашем Мезенском округе.

А период этот был насыщен для нашего округа строительством и ремонтом соцобъектов (детских садов, школ, домов культуры, библиотек, молодёжных пространств), объектов дорожного и мостового хозяйства, мероприятиями, связанными с повышением качества благоустройства общественных территорий.

Особенной активностью в этот период заявили о себе наши ТОСы и инициативные группы, участвуя не только в местных конкурсах предоставления грантов, но и в областных, таких, например, как "Комфортное Поморье", и привлекая тем самым на развитие территории дополнительные финансовые средства.

Говорили и о проблемных вопросах, которые продолжают беспокоить наших жителей, а это вопросы здравоохранения, высокой стоимости услуг авиаперевозок и другие.



