Глава Мезенского округа вручил молодой семье жилищный сертификат

Семьи Архангельской области могут улучшить жилищные условия благодаря программе «Обеспечение жильем молодых семей».

Ежегодно участниками этой программы становятся и жители Мезенского округа.

В этом году – это молодая семья Иглиных Евгения и Яны из города Мезени. В семье растет двое детей – сын Илья и дочь Валерия.

Свидетельство на 504 тысячи рублей на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства им вручил глава Мезенского округа Валерий Авдеев.

В целом по региону в 2025 году социальную выплату получат 120 семей.

Узнать подробнее об условиях программы можно в Центре поддержки молодой семьи (clck.ru/35GWni).