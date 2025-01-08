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В Мезени начались патриотические акции к юбилею Победы

Прежде всего, торжественно развернута копия Знамени Победы, эта символическая акция сейчас проходит по всей стране.

Участников и организаторов региональной патриотической акции по развёртыванию копии Знамени Победы в городе Мезени, на территории районного мемориала землякам-участникам Великой Отечественной войны, приветствовали глава Мезенского округа Валерий Авдеев, председатель окружного Собрания депутатов Михаил Жидких (на фото вверху), руководитель регионального штаба "Юнармия" Денис Цыбульский.

Ну, а в Мезенском комплексном центре социального обслуживания развернута небольшая тематическая выставка книг о войне.

Великая Отечественная – одна из самых трагических страниц истории. Тяжелые испытания, боль утрат и невероятная сила духа людей осталась в прошлом, но память о них живет в книгах.

В отделении реабилитации (в рамках года Защитников отечества и к 80-летию Победы над фашисткой Германией) оформлена выставка книг о войне «А в книжной памяти мгновения войны», где подобраны книги о солдатах и полководцах, об их подвигах и героизме. Также проводится чтение и обсуждение рассказов о войне.

Чтение книг о войне помогает воспитывать патриотизм, чувство гордости за наших солдат, любовь к Родине. Книги открывают перед читателем не только страницы истории, но и учат ценить мир, мужество и дружбу

 

05 март 12:13 | : Политика

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