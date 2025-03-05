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Глава Мезенского округа отчитался о своей работе за 2024 год

В соответствии с действующим законодательством и Уставом Мезенского муниципального округа глава округа Валерий Авдеев представил депутатам окружного Собрания ежегодный отчет о своей деятельности и деятельности возглавляемой администрации по итогам 2024 года.

 В докладе были сделаны акценты на основных тенденциях социально-экономического развития округа, структуре и сегментах экономики и социальной сферы, приоритетных направлениях имущественной и финансовой политики. 

В том числе рассказано о результатах применения инструмента инициативного бюджетирования, который с прошлого года реализуется в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье», а также о мерах дополнительной финансовой поддержки, предоставляемых Мезенскому округу из средств областного бюджета за переход на одноуровневую систему организации местного самоуправления путем объединения всех входящих в состав района поселений в единый муниципальный округ.

 Традиционно большой блок выступления главы был посвящен участию Мезенского округа в приоритетных национальных проектах, инициированных президентом страны В.В. Путиным, федеральных и региональных программах, результатом чего становится модернизация учреждений социальной сферы, укрепление дорожно-транспортной инфраструктуры, позитивные изменения в сфере благоустройства.

 «2024 год был очень ответственным, знаковым и насыщенным – год 95-летия округа. Его итоги – это общий результат работы администрации Мезенского округа и Правительства Архангельской области, депутатского корпуса муниципального, регионального и федерального уровней, трудовых коллективов предприятий и учреждений, представителей малого и среднего предпринимательства, общественных организаций округа.

Благодарен всем и каждому за то, что поддерживаете нас в решении поставленных задач и реализации планов.

Объединив наши возможности и стремления, мы, несомненно, достигнем и новых поставленных целей», - отметил в ходе доклада Валерий Авдеев.


16 апрель 12:56 | : Политика / Экономика

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