В Мирном строится современная поликлиника

Секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России», губернатор области Александр Цыбульский сообщил о ходе реализации Народной программы "Единой России" в Мирном. В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в городе ведется строительство нового здания городской поликлиники, которое станет современным медицинским учреждением, отвечающим всем необходимым требованиям.



Решение о строительстве новой поликлиники было принято в связи с аварийным состоянием старого корпуса, возведенного еще в 1964 году. В настоящее время, на месте снесенного здания, активно ведутся строительные работы.



Строители демонстрируют высокие темпы: уже возведен фундамент и стены, завершены кровельные работы и прокладка внутренних инженерных сетей. В ближайшее время планируется приступить к внутренней отделке помещений. Подрядчик идет в строгом соответствии с графиком работ и планирует сдать объект в эксплуатацию уже в ноябре текущего года. При этом, Правительство Архангельской области осуществляет непрерывный контроль за ходом строительства, чтобы обеспечить высокое качество и своевременное завершение работ.



Открытия новой поликлиники с нетерпением ждут как медицинские работники, так и жители Мирного. Новое учреждение будет обслуживать более 14 тысяч человек, обеспечивая им доступ к качественной и современной медицинской помощи. Реализация данного проекта – яркий пример эффективной реализации Народной программы "Единой России" и заботы о здоровье жителей Архангельской области.