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Народный фронт передал штурмовикам из Поморья "Газель" и "Урал"

Предприниматель из Карпогор Вадим Кокорин послал в региональное отделение Народного фронта грузовую “Газель” для бойцов СВО на донецком направлении. К нему присоединился односельчанин, пенсионер Иван Сумкин, отдавший ребятам мотоцикл “Урал” с коляской.

Представитель президентского движения Николай Зеленовский помог с ремонтом техники и с гуманитарной помощью от жителей Поморья отправил грузовик и мотоцикл на передовую.

Лекарства, перевязочные материалы, сладости, чай, кофе и консервы собрали школьники и работники федеральных структур. А мастерицы из Шенкурского землячества отправили ребятам десяток маскировочных сетей в разной расцветке для всех времён года.

Техника и провиант уже прибыли в распоряжение подразделения “Шторм-200”,  

08 май 12:19 | : Политика

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