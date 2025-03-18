Народный фронт передал штурмовикам из Поморья "Газель" и "Урал"

Предприниматель из Карпогор Вадим Кокорин послал в региональное отделение Народного фронта грузовую “Газель” для бойцов СВО на донецком направлении. К нему присоединился односельчанин, пенсионер Иван Сумкин, отдавший ребятам мотоцикл “Урал” с коляской.



Представитель президентского движения Николай Зеленовский помог с ремонтом техники и с гуманитарной помощью от жителей Поморья отправил грузовик и мотоцикл на передовую.



Лекарства, перевязочные материалы, сладости, чай, кофе и консервы собрали школьники и работники федеральных структур. А мастерицы из Шенкурского землячества отправили ребятам десяток маскировочных сетей в разной расцветке для всех времён года.



Техника и провиант уже прибыли в распоряжение подразделения “Шторм-200”,