Морпехи Поморья получили из дома лодку для выполнения боевых задач

Морские пехотинцы с херсонского направления прислали в Народный фронт видеообращение со словами благодарности северянам за новое плавательное средство.



Лодка из дюралюминия отличается лёгкостью и маневренностью, на ура справляется с внешним воздействием, имеет малый вес, а также большую грузоподъемность (до 500 килограммов) и вместительность (до 10 человек).



На передовой судно будут использовать для переброски в пункты дислокации личного состава, оборудования, техники, медикаментов, провизии и маскировочных сетей.



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