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Морпехи Поморья получили из дома лодку для выполнения боевых задач

Морские пехотинцы с херсонского направления прислали в Народный фронт видеообращение со словами благодарности северянам за новое плавательное средство.

Лодка из дюралюминия отличается лёгкостью и маневренностью, на ура справляется с внешним воздействием, имеет малый вес, а также большую грузоподъемность (до 500 килограммов) и вместительность (до 10 человек).

На передовой судно будут использовать для переброски в пункты дислокации личного состава, оборудования, техники, медикаментов, провизии и маскировочных сетей.

Хотите помочь бойцам СВО из нашего региона? Приходите в штаб президентского движения по адресу: проспект Троицкий, 39, 1 этаж, левое крыло. Справки – по телефону: 8 (8182) 20-02-74.

06 январь 12:24 | : Политика

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